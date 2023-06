Le préfet annonce plus de policiers et gendarmes après la mort d'un homme à Quesnoy-sur-Deûle

Le préfet de la région Hauts de France, Georges François Leclerc s'est rendu, ce mercredi après-midi, à Quesnoy-sur-Deûle après le meurtre d'un habitant. Bernard Delannoy, 63 ans, a été tué, samedi soir après une altercation avec des individus près des berges de la Deûle. Il avait demandé à des individus de faire moins de bruit.

Une dizaine de policiers et gendarmes supplémentaires notamment sur les bords de la Deûle

Le préfet des Hauts de France est venu apporter son soutien à la maire de la commune et pour rassurer la population. Georges François Leclerc a annoncé un renforcement de la présence des policiers et gendarmes, pendant la période estivale, notamment le long de la Deûle : "que ce soit à Lille, à Quesnoy sur Deûle et dans les zones rurales, plus de policiers, plus de gendarmes, c'est aussi plus de sécurité. Le premier message que je suis venu prodiguer ici c'est celui de l'émotion profonde de l'ensemble des services de l'état et de l'ensemble des habitants du Nord devant ce qui s'est passé."

Ce renforcement de la présence policière entre dans un contexte générale, comme l'a expliqué le préfet, Georges François Leclerc : "c'est dans un contexte de renforcement permanent. Avec le ministre de l'intérieur, nous préparons depuis longtemps un plan de nature à notamment dans les lieux où se concentrent les activités de loisirs, renforcer la présence sur le terrain, au niveau des parcs, jardins, des ports de halage."

Le préfet des Hauts-de-France a annoncé un renfort de policiers et gendarmes pour la saison estivale

Une petite dizaine de gendarmes et policiers seront présents en plus, des équipes pédestre et fluviales seront présentes le long de la Deûle, à Quesnoy-sur-Deûle, mais aussi au niveau des communes voisines, et dans l'ensemble des espaces de loisirs, comme le détaille le Général Lionel Rollin, commandant de groupement de gendarmerie du Nord : "on n**e peut pas nier que ce fait a déclenché une vive émotion c'est la raison pour laquelle on va déployer des effectifs supplémentaires pendant toute la période estivale, et notamment en bord de Deûle. Quatre à neuf personnes supplémentaires seront présentes, je vais mettre à pied d'œuvre également ma brigade fluviale."

Une information judiciaire a été ouverte pour homicide et violences aggravées. Quatre personnes ont été déférées après la mort de Bernard Delannoy. Ses funérailles ont lieu ce vendredi matin à l'église de Quesnoy-sur-Deûle.