Le préfet de Côte-d'Or est l'invité ce lundi de la matinale de France Bleu Bourgogne

Ce lundi sur France Bleu Bourgogne, on revient sur les problèmes de sécurité aux abords de la place de la République à Dijon. Alors que le préfet de Côte-d'Or s'apprête à supprimer la dérogation qui permet aux bars de nuit de fermer à 5 heures au lieu de 2 heures, les habitants de la place de la République se sont rassemblés samedi dernier pour réclamer une présence policière plus importante. Pour en parler, Franck Robine, le préfet de Côte-d'Or est l'invité du 6-9 de France Bleu Bourgogne. Rendez-vous à 8H15

Faut-il plus de policiers pour sécuriser la place de la République à Dijon ? On attend vos réactions au 03 80 42 15 15 entre 8H15 et 8H30

Et pour répondre aux questions de la rédaction de France Bleu Bourgogne, Franck Robine, le préfet de Côte-d'Or est l'invité du 6-9 de France Bleu Bourgogne. Interview en direct à 8H15.