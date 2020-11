Le préfet de Dordogne autorise la chasse au grand gibier pendant le confinement

La décision a été prise tard dans la nuit à l'issue d'une réunion rassemblant les services de l'état, les chasseurs, les agriculteurs, les propriétaires forestiers . Ce n'est que ce mercredi matin que le président de la fédération de chasse Michel Amblard a pris connaissance de la publication définitive.

Le préfet de Dordogen autorise la chasse pendant le confinement sous certaines conditions © Radio France - Valérie Déjean

La chasse est désormais autorisée mais dans un cadre bien précis. Cette dérogation a été accordée pour réguler le grand gibier et éviter les dégâts commis dans les cultures . Elle pourra se faire sous forme de battue ( avec cinq chasseurs maximum) , en pratiquant la chasse devant soi ( avec moins de cinq chasseurs) et à poste fixe. Le tir du renard et du blaireau est aussi autorisé.

Dégâts du grand gibier et tuberculose bovine

Le premier confinement en mars, avait totalement interdit la chasse. Les agriculteurs s'étaient plaints des dégâts occasionnés dans leurs champs par une population devenue prolifique. Cette dérogation intervient aussi dans un contexte sanitaire particulier pour les éleveurs bovins. La Dordogne est l'un des départements les plus touchés de France par la tuberculose bovine. 25 foyers ont été dépistés cette année et plus de 550 bovins abattus. Et la bactérie de la tuberculose est aussi véhiculée par la faune sauvage.

La chasse de loisir reste interdite pendant le confinement

Les chasseurs pourront donc désormais réaliser leur plan de chasse sanglier, chevreuil, cerf élaphe et daim grâce à cette nouvelle dérogation. Mais à cause de l'épidémie de Covid 19 et du confinement, les chasseurs devront remplir leur attestation de déplacement et cocher la rubrique "participation à des missions d’intérêt général sur demande de l'autorité administrative". L'arrêté prend effet dès la date de sa publication, ce mercredi. La chasse dite "de loisir", sans effet sur la régulation nécessaire du gibier, reste interdite.