Le préfet de Haute-Loire dépose une plainte suite à l'incendie de la préfecture et aux blessures des forces de l'ordre

Haute-Loire, France

La Ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, s'est rendue ce dimanche à 18h à la préfecture du Puy-en-Velay pour saluer quelques uns des 17 gendarmes et policiers qui ont été blessés lors des affrontements violents samedi soir. Des casseurs avaient attaqué la préfecture, en marge de la manifestation des gilets jaunes. Ils ont lancé des pavés sur les gendarmes et les policiers qui étaient là, ainsi que des cocktails molotov sur le bâtiment qui a pris feu par endroits.

Jacqueline Gourault a condamné clairement les violences : "Ils voulaient casser matériellement, ils voulaient casser psychologiquement et ils voulaient même atteindre les forces de sécurité dans leur chair. _Un policier a été blessé à la tête. Ces gens étaient donc là pour faire du mal et pour toucher à l'autorité de l'État_."

Des bureaux détruits par l'incendie qui a touché l'aile ouest du bâtiment de la préfecture de Haute-Loire © Radio France - Marion Aquilina

Le préfet de Haute-Loire, Yves Rousset, a annoncé qu'il comptait déposer une plainte ce lundi 3 décembre après les événements de samedi soir. Pour lui, cette visite ministérielle est très importante car "elle apporte un soutien aux forces mobilisées." Quand la ministre a salué les forces de l'ordre blessées dans les affrontements, une policière l'a prise à parti pour lui dire sa détresse : "Je peux vous dire qu'on est tous fatigués et ça va dégénérer. On n'est pas étonnés, ça va crescendo, on n'en peut plus."

En Haute-Loire, 12 casseurs ont été interpellés et placés en garde à vue. Certains devront s'expliquer lundi après-midi au tribunal, en comparution immédiate.