Le préfet de Haute-Savoie condamne l'action des indépendantistes Savoisiens sur un lieu de la Résistance

L'action dominicale d'une cinquantaine d'indépendantistes de Savoie a été relayée dans plusieurs médias. Lors d'une cérémonie, les Savoisiens ont prétendu créer leur Etat de Savoie. Le lieu symbolique n'a pas été choisi au hasard : la nécropole des Glières, sur le site de Morette, haut lieu du sacrifice des résistants français, durant la Seconde Guerre mondiale. Les indépendantistes dénoncent "l'occupation française".

Deux jours après cette action, Alain Espinasse, tout nouveau préfet de Haute-Savoie publie un communiqué dans lequel il condamne "fermement" ces agissements. Voici le communiqué :

"Le préfet de la Haute-Savoie condamne fermement le rassemblement non déclaré d'« indépendantistes savoisiens », qui s’est déroulé ce dimanche 4 octobre à la Nécropole nationale de Morette. Cette nécropole est un lieu emblématique de notre mémoire collective. En son sein, 105 résistants, venus de Savoie et d’ailleurs, y reposent. Ils sont tous morts des suites des combats contre la barbarie et l’occupant nazi. Dans ce lieu de recueillement, les regroupements et manifestations à caractère politique n’ont pas leur place. "