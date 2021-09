Le préfet de l'Hérault confirme sa volonté de démanteler l'ensemble des bidonvilles de Montpellier

Le bidonville du Zénith à Montpellier a été évacué par les forces de l'ordre ce mercredi. Une centaine de personnes vivaient dans ce campement ces dernières semaines, 75 étaient encore présentes au moment du démantèlement dont 18 mineurs. Le préfet de l'Hérault a justifié la légalité de l'évacuation du camp : "nous sommes en présence d'une occupation illicite d'un terrain, cette occupation illégale a été reconnue par la justice. Nous sommes aussi en présence de logements indignes avec un risque pour la santé et la sécurité des occupants." Sur ce même lieu, un important incendie s'était déclaré mardi 31 août.

La Ligue des droits de l'Homme jugeait lundi "illégale" la décision du préfet puisqu'il agissait sans l'accord de la Mairie. La municipalité actuelle confirme qu'elle n'a pas fait de demande d'expulsion pour les deux campements. Le préfet de l'Hérault réaffirme qu'il s'appuie "sur des décisions de justice qui datent de deux ou trois ans et le délai de prescription peut aller jusqu'à dix ans". Hugues Moutouh en a profité pour indiquer que ces bidonvilles n'ont pas leur place à Montpellier et dans la métropole : "l'action de l'État n'est pas d'organiser des villes de Roms dans Montpellier ou aux portes de la ville et mon rôle est de faire respecter la loi. Je remarque simplement que depuis vingt ans ces bidonvilles se multiplient, que nous avons des réseaux de passeurs avec des villages entiers qui se délocalisent", répond le préfet de l'Hérault.

"Mon rôle est de faire respecter la loi" - Hugues Moutouh, le préfet de l'Hérault

Les deux tiers sont connus des services de police

Sur les 75 personnes évacuées du camp du Zénith ce mardi, 18 sont des mineurs a précisé le préfet de l'Hérault. "Après vérifications, 49 sont connus des services de police pour des délits, de la conduite sans permis au vol en réunion, pour des violences avec armes et des agressions sexuelles sur mineur de 15 ans", a détaillé Hugues Moutouh.

Un autre bidonville, celui du Mas Rouge près de la gare Sud de France, a été évacué mardi 31 août dernier.