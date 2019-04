Le préfet de l'Indre refuse l'organisation d'un Teknival dans le département

Châteauroux, France

À l'image des préfets des autres départements de la région Centre-Val de Loire (Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loiret et Loir-et-Cher), le représentant de l'État dans l'Indre a pris deux arrêtés pour prévenir l'installation d'un Teknival dans le département. Chaque année, les organisateurs de ces rave-party géantes organisent de grands rassemblements autour du 1er mai et pour l’instant, aucune déclaration préalable n'a été adressée dans l'une des six préfectures de département que compte la région.

De manière coordonnée, les préfets ont donc pris deux arrêtés pour la période du 25 avril au 7 mai et qui concernent les points suivants :

Interdiction de circulation des poids-lourds de plus de 3,5 tonnes sur l'ensemble des réseaux routiers pour les véhicules transportant du matériel (sonorisation, sound-system, amplificateur) susceptible d'être utilisé pour une manifestation non-autorisée.

Interdiction des rassemblements festifs à caractère musical (rave-party, Teknival) répondant à l'ensemble des caractéristiques énoncées à l'article R.211-2 du code de la sécurité intérieure, autres que ceux légalement déclarés ou autorisés.

.

En 2017, six personnes avaient trouvé la mort pendant le Teknival de Pernay, près de Tours

La préfecture de l'Indre précise que ces mesures ont pour objectif de "maintenir l'ordre et la tranquillité publics et d'éviter de déplorer des victimes, comme ce fut le cas en 2017, avec un lourd bilan". En 2017, le Teknival organisé à Pernay, près de Tours, avait causé la mort de six personnes (deux par overdose, et quatre autres dans un accident de la route causé par un homme de 22 ans qui revenait de la rave-party en conduisant sous l'emprise de cannabis). Entre 40.000 et 60.000 personnes avaient participé à ce Teknival.

La préfecture de l'Indre ajoute que les organisateurs encourent une amende de plus de 1.500 euros et que le matériel de sonorisation peut faire l'objet d'une saisie.