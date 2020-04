Le préfet de l'Isère prévient : pas de départ en week-end

Alors que le week-end de Pâques est sur le point de débuter, Lionel Beffre rappelle la règle du confinement : rester chez soi, ne sortir qu'en cas de nécessité prévue dans la liste des déplacements dérogatoires. Les effectifs de police et de gendarmerie seront renforcés.

Le préfet de l’Isère Lionel Beffre rappelle dans un communiqué « qu’il est impératif de rester chez soi, même à l’occasion du week-end de Pâques ». Les effectifs en charge du contrôle des déplacements seront renforcés à l’approche, et durant ce week-end pascal. Et le préfet de rappeler le tarif : 135 euros d'amende, 200 euros en cas de récidive dans les quinze jours. Au-delà de trois, l'amende monte à 3 750 euros et l'infraction est passible de 6 mois d’emprisonnement. "Ces sanctions seront appliquées sans aucune tolérance", prévient Lionel Beffre.

Les locations saisonnières doivent rester fermées

Le représentant de l’Etat met aussi en garde les propriétaires de logements touristiques alors que les habitants de certaines zones (pas la nôtre) sont en vacances : « les locations saisonnières, gîtes, campings et chambres d’hôtes doivent rester fermés lorsqu’ils ne constituent pas un logement habituel, et que des sanctions seront également prises en cas de non respect de cette obligation. »