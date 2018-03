Yonne, France

Le bilan des accidents mortels est en légère baisse en 2017 dans l'Yonne. 32 morts sur les routes contre 35 en 2016. Malgré tout la situation reste préoccupante. Car en moyenne , plus de 30 personnes sont tués sur les routes chaque année dans le département depuis 10 ans.

Et puis il y a la violence des accidents corporels. Sur 100 , 15 sont mortels dans l'Yonne , contre 6 au niveau national .

Les causes des accidents mortels

Dans 79% des cas, le comportement des automobilistes est la cause principale des accidents mortels: dépassement dangereux et non respect des priorités (25%). Vitesse excessive (13%) et pertes de contrôle (19%).

Et puis plus d' un accident sur cinq est du à la consommation d'alcool et de stupéfiant (22%).

Les tranches d'âge des tués

Les victimes sont surtout les jeunes. Les 18-24 ans représentent 12,5% des tués en 2017. Et plus encore les personnes âgées de 75 ans et plus qui représentent 25% des tués alors que cette tranche d'age ne représente que 11,3% de la population du département.

Localisation des accidents mortels

80% des accidents mortels se sont produits hors agglomération en 2017.

62% sur les routes départementales. 14% sur les voies communales. 21% sur l'autoroute et 3% sur les routes nationales.

Deux mesures supplémentaires dans l'Yonne pour lutter contre l'insécurité routière

Le préfet a aussi annoncé qu'un plan départemental de contrôle routier sera finalisé prochainement. Il va cibler les créneaux horaires et les endroits les plus accidentogènes .

Pour la première fois aussi le préfet met en place une procédure pour confisquer le véhicule d'un conducteur dangereux. En cas d'excès de vitesse au delà de 50km/h, de conduite sans permis et de récidive de conduite sous l'emprise d'alcool et de stupéfiant.

Cette mesure est mise en œuvre depuis le 1er février dans l'Yonne . Les forces de l'ordre ont procédé à six immobilisations administratives de véhicules.