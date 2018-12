Le préfet de la Loire annonce des renforts de forces de l'ordre pour l'acte 5 des gilets jaunes à Saint-Etienne

Saint-Étienne, France

Oui, il y aura bien des forces mobiles supplémentaires, ce samedi 15 décembre, à Saint-Etienne. Le préfet de la Loire, l'a confirmé ce vendredi, à la mi-journée. Evence Richard refuse néanmoins d'en préciser le nombre et la nature. Il peut s'agir de CRS ou bien d'escadrons de gendarmes mobiles. En tout cas, ils seront là en plus grand nombre que le 8 décembre, lorsque trois cents casseurs se sont invités à la fin de la manifestation des gilets jaunes et ont saccagé le centre-ville stéphanois. La semaine dernière, les 800 policiers et gendarmes mobilisés n'avaient pas réussi à contenir ces déchaînements de violence.

Toujours dans l'optique de prévenir les débordements lors de la manifestation de ce samedi, le préfet de la Loire a également pris des arrêtés pour interdire le transport d'essence et de tout produit inflammable. Idem pour les pétards, fumigènes et autres artifices. Les armes sont bien évidemment prohibées, ainsi que tout objet pouvant servir d'arme par destination. Policiers et gendarmes pourront pratiquer des contrôles pour s'assurer que ces arrêtés sont bien respectés.

Evence Richard invite aussi les commerçants dont la boutique se trouverait sur le tracé supposé de la manifestation, à baisser leur rideau pendant le défilé. "Il n'y a pas d'obligation, précise le préfet, mais une forte incitation car, dit-il, on a repéré quelques commerces sensibles puisqu'il y a plusieurs bijouteries sur le trajet". Cette fois-ci, le cortège des gilets jaunes devrait partir de la place du peuple à 14h30, direction la gare de Chateaucreux.