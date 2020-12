Le préfet de la Marne publie un nouvel arrêté sur le port du masque

Comme le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'en avait enjoint, le préfet de la Marne a donc pris un nouvel arrêté précisant le port du masque dans certains lieux et dans certaines situations jusqu'au 7 janvier 2021.

Les situations et les zones où le port du masque est obligatoire ont été revues dans ce nouvel arrêté signé par le préfet de la Marne. Des périmètres ont été délimités dans les villes de plus de 10 000 habitants et dans certaines situations partout ailleurs comme les abords d'établissements scolaires, les lieux recevant du public, les lieux de culte ou marchés.

Le 30 novembre dernier, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné au préfet de revoir son arrêté, une victoire pour sept citoyens qui jugeaient disproportionné l'obligation du port du masque dans les communes de plus de 3500 habitants et dans une dizaine de plus petites communes de la Marne.

