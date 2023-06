Le préfet de la Vienne interdit deux manifestations ce week-end à Poitiers

Le préfet de la Vienne prend les devants. Alors que deux rassemblements sont annoncés ce week-end à Poitiers, il vient de prendre un arrêté pour interdire temporairement les "manifestations ou attroupements". La mesure prend effet ce vendredi de 18h à 1h et ce samedi de 13h à 1h matin.

Craintes de débordements

Le premier événement ciblé est un rassemblement contre les bassines, porté par "Les Soulèvements de la terre", "Bassines non merci 86" et la Confédération paysanne 86. Ils appellent à un meeting en fin de journée avant une "marche aux flambeaux" vers 21h30 dans les rues de Poitiers. Le second est à l'appel du collectif "Maison des Luttes", qui occupe l'ancienne caserne de pompiers. Ils prévoient une manifestation dans le centre-ville samedi.

Dans un communiqué, le préfet précise que ces deux événements ne sont pas déclarés. Il craint surtout des débordements en précisant que les dernières manifestations ont donné lieu à des "affrontements avec les forces de l'ordre, de nombreux tags, et de la violence due à l'infiltration d'individus de mouvances anarchistes et d'ultra-gauche". Il rappelle également la "nécessité de sécuriser la braderie des commerçants du centre-ville" qui se tient ce week-end.