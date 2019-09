Le préfet des Ardennes et deux députés visés par des courriers suspects

Le centre de courrier de Charleville-Mézières a été évacué ce mercredi 11 septembre. En cause, trois courriers suspects adressés à deux députés des Ardennes et au préfet du département.

Charleville-Mézières, France

En début d'après-midi, des salariés du centre de tri de Charleville-Mézières repèrent une poudre blanche qui s'écoulent de trois enveloppes et s'en alertent. L'image évoque une possible attaque à l'anthrax. Les courriers sont adressés aux deux députés Les Républicains (ou apparentés) des Ardennes, Bérengère Poletti et Pierre Cordier, ainsi qu'au préfet du département Pascal Joly.

Les policiers sont alertés et prennent l'affaire très au sérieux. On se souvient qu'il y a 18 ans, juste après les attentats du 11 septembre 2001, une série d'attaques aux enveloppes piégées visant élus et médias américains avaient fait cinq morts aux Etats-Unis.

La douzaine de salariés de la Poste présents sur place ont été évacués. Un périmètre de sécurité a été établi. Des services spécialisés ont été dépêchés sur place pour identifier la substance contenue dans les enveloppes. L'enquête devra ensuite tenter de déterminer l'identité de l'expéditeur.