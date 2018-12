Le préfet du Doubs appelle les lycéens à désigner des porte-paroles

Après les débordements de ce vendredi lors des manifestations lycéennes à Montbéliard, le préfet du Doubs craint de nouvelles violences. Joël Mathurin appelle l'UNL à désigner des porte-paroles pour organiser au mieux les futures manifestations et éviter l'infiltration de casseurs.

la manifestations avait tourné à l'affrontement entre lycéens et forces de l'ordre

Doubs, France

Après les violences lors des manifestations lycéennes de ce vendredi 7 décembre, le préfet du Doubs craint de nouveaux débordements.

J'appelle l'UNL à nous donner au plus vite des interlocuteurs dans le Doubs

"Je crains vraiment fortement des nouvelles violences, a expliqué Joël Mathurin sur France Bleu Belfort Montbéliard. Et c'est pour ça que j'appelle l'UNL (Union Nationale Lycéenne) à nous donner des interlocuteurs dans le Doubs parce que pour l'instant nous n'en avons aucun. Quand nous avons des interlocuteurs, comme ça a été le cas à Paris, nous pouvons préparer les manifestations avec eux pour que tout se passe bien et prévoir le dispositif de sécurité pour que ces manifestations ne soient pas infiltrées par les casseurs."

Deux jeunes ont été placés en garde à vue ce vendredi. "Nous avons été surpris par leur profil, poursuit Joël Mathurin. L'un d'entre eux est né en 1989 et était déjà très défavorablement connu des services de police."

Joël Mathurin est aussi revenu sur la prise en charge par les pompiers d'un des lycéens légèrement blessé à la tête : "C'est ce qui s'est passé c'est que le jeune a été soupçonné d'avoir jeté des projectiles sur la police qui l'a donc interpellé. Il a refusé d'obtempérer et au cours de son interpellation, le jeune a chuté et il a été transporté par les pompiers aux urgences. Il a a été seulement légèrement blessé et a pu être pris en charge ensuite par sa famille."

Aucune interpellation "préventive" ce samedi chez les gilets jaunes

Au sujet des 12 interpellations conduites dans le Doubs lors des manifestations des gilets jaunes ce samedi, le préfet du Doubs précise : "Il ne s'agissait pas d'interpellations préventives. Ce sont des personnes qui ont refusé d'obtempérer, qui portaient une arme par destination (objet qui n'est pas une arme mais qui est utilisé comme tel), qui ont outragé les policiers ou qui ont bloqué la voie publique."

Joël Mathurin appelle les manifestants à trouver d'autres moyens d'actions. Il a décidé d'interdire tout rassemblement au niveau du rond-point d'Ecole-Valentin, près de Besançon. Le préfet de Haute-Saône lui a aussi a pris un arrêté pour interdire les rassemblements sur 8 ronds-points du département.