Les autorités traquent les habitations construites très souvent sans permis et dans des zones à risques pour les inondations ou les incendies.

Le préfet du Gard déclare la guerre aux constructions illégales. Notre département est même le seul en France à posséder un Groupement Local de Traitement contre la Délinquance (GLTD) spécialement dédié à l'urbanisme, depuis l'année dernière. Cette structure traque les habitations construites très souvent sans permis et dans des zones à risques pour les inondations ou les incendies.

Les constructions illégales se comptent par centaines un peu partout dans le Gard, mais le phénomène est particulièrement sensible à l'Ouest de Nîmes et à Milhaud. En seulement un an, le GLTD a engagé 38 procédures dont 5 ont déjà entrainé des démolitions pures et simples. Les autres dossiers sont encore en cours de traitement, mais ils déboucheront probablement sur des sanctions similaires, ou de fortes amendes.

Mise en danger de la vie d'autrui

A Milhaud, tout près de Nîmes, deux secteurs posent particulièrement problème : celui de la Roussillonne, situé en bordure de la zone industrielle de Saint Césaire et celui de la Croix d'Aspouze, le long de l'autoroute A9. D'ailleurs, le secteur de la Roussillonne avait fait la une de l'actualité l'été dernier. C'est là que 44 incendies volontaires avait été allumés par un pyromane. Ces quartiers ont parfois des allures de bidonvilles explique Marcel Rodriguez, adjoint au maire chargé de l'urbanisme

Le dialogue est très difficile, voire impossible explique Marcel Rodriguez Copier

Certains quartiers se sont transformés en bidonvilles, mais d'autres sont devenus d'authentiques lotissements illégaux de villas de luxe, comme l'explique le Préfet du Gard, Didier Lauga.

"Certaines maisons ressemblent à des villas californiennes" souligne le préfet du Gard Copier

Il est parfois très difficile de faire entendre raison aux propriétaires de ces maisons sur le plan administratif, alors la justice va monter d'un cran. Le procureur de la République de Nîmes, Eric Maurel envisage d'engager, pour les cas les plus épineux, des poursuites "pour mise en danger de la vie d'autrui".

"Je ne veux pas attendre qu'il y ait des morts avant d'agir" précise le procureur de la République de Nîmes Copier

Reste que le droit est extrêmement complexe dans ce domaine et que, malgré toute la volonté d'agir des autorités, certains dossiers sont prescrits et les maisons illégales ne pourront pas être détruites. Les autres, en revanche, peuvent commencer à se faire du souci.