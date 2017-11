Le préfet du Gard Didier Lauga est l'invité exceptionnel de France Bleu Gard Lozère ce lundi matin

Le préfet du Gard Didier Lauga a choisi de s'exprimer sur France Bleu Gard Lozère ce lundi matin. Il doit répondre a de nombreux sujets d'actualité comme la gestion du risque inondation, la sécheresse, la colère des pompiers qui ne faiblit pas et l'accident mortel de ce dimanche à Nîmes.

Une demi-heure pour aborder de nombreux sujets d'actualité.

Un accident mortel à Nîmes ce dimanche : une mère de 24 ans et ses deux bébés tués alors que la famille rentrait d'un mariage

Une mère de 24 ans et ses deux bébés de six mois et un an et demi sont morts dans un accident de la route à Nîmes. La famille rentrait d'un mariage et le conducteur de la voiture roulait a toute vitesse. Les passagers n'étaient pas attachés, pas même les enfants, la voiture pas assurée, six passagers étaient entassés dans une voiture cinq places.

Des loups aux portes de Nîmes

Un loup filmé en juin dernier dans une vigne de Bellegarde dans le Gard. D'après les spécialistes plusieurs loups seraient à l'origine de 53 attaques depuis l'été dernier. Que faire ?

Les pompiers Nîmois campent toujours devant la préfecture

Les sapeurs pompiers du Gard entrent dans leur troisième semaine de camping devant la préfecture. Ils s'organisent et sont déterminés à ne pas quitter les lieux tant qu'ils n'auront pas obtenu plus de moyens et des embauches. Qu'en pense Didier Lauga ?

Des pluies ce week-end mais toujours la sécheresse

Avec Didier Lauga nous aborderons aussi la gestion du risque inondation, ce week-end un épisode cévenol a touché le Gard sans qu'aucun dégât ne soit à déplorer, une gestion parfaite de l'évènement climatique.

La pluie qui n'a d’ailleurs pas suffi à recharger totalement les sols en eau. La sécheresse dure depuis plus de six mois. Que faire pour lutter ?

