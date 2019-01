Le préfet du Morbihan s'inquiète de l'explosion des agressions contre les pompiers en 2018

Morbihan, France

Le préfet du Morbihan, Raymond Le Deun, s'est fendu d'un communiqué ce mercredi 2 janvier pour dénoncer et condamner des actes "inadmissibles" contre deux équipes de pompiers du Morbihan cette semaine.

Les agressions multipliées par 4

Lundi matin à Hennebont, deux pompiers ont été agressés en marge d'un accident de la route. L'un d'eux a écopé de 10 jours d'ITT. Leurs agresseurs, trois hommes, ont été condamnés de 8 à 12 mois de prison ferme. Dans la nuit de mardi à mercredi à Lorient, c'est un équipage qui intervenait sur un feu de container qui a été pris à partie. Des projectiles ont été lancés sur leur véhicule.

Des agressions en forte hausse en 2018 selon le représentant de l'Etat. "On est passé de 2 agressions en 2017 à 9 l'an dernier" s'inquiète-t-il. C'est sans doute un phénomène plus large contre les représentants de l'Etat (policiers et médecins sont également concernés) selon Raymond Le Deun. Il rappelle que dans certains quartiers sensibles, depuis plusieurs années, "les pompiers n'interviennent plus qu'accompagnés de policiers ou gendarmes".

Près de 1 000 journées d'arrêt de travail

Il y a quelques semaines, après la publication des chiffres de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales faisant état de l'augmentation de 23% des agressions contre les pompiers entre 2016 et 2017, la Fédération nationale des pompiers avaient demandé une "réponse ferme et efficace" de l'Etat. Les chiffres nationaux pour 2018 s'annoncent encore pires.

Des agressions qui ont conduit à 955 journées d'arrêt de travail en tout.