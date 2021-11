Le préfet du Pas-de-Calais blessé dans un accident de la route près de Béthune

Le préfet du Pas-de-Calais a été hospitalisé ce jeudi 4 novembre au soir, après un accident de la route sur l'autoroute A26. Louis Le Franc et son chauffeur ont été légèrement blessés. Leurs jours ne sont pas en danger, indique la préfecture. L'accident a eu lieu sur l'autoroute A26 entre Béthune et Lillers, précisément au niveau de la commune de Chocques.

L'accident a eu lieu alors que le préfet se rendait à Calais sur le lieu de l'accident du TER qui a coûté la vie à un migrant "et pour s'assurer du bon déroulement de l'ouverture des locaux de mise à l'abri, situés rue des huttes", précise la préfecture du Pas-de-Calais à France Bleu Nord.

"Louis Le France est actuellement hospitalisé pour des examens de contrôle", précise encore la préfecture

La voiture roulait vite gyrophare allumé selon un témoin

Sur Facebook, un témoin impliqué dans l'accident dit avoir eu la peur de sa vie et décrit la scène. Selon lui, le véhicule du préfet "roulait à très vive allure gyrophare allumé", le tout sous une "pluie battante".

"Je rentrai tranquillement (115 km/h)", raconte le témoin, "quand je vois une voiture, gyro allumés, arriver à très vive allure. cette voiture me dépasse. J’ignore à combien elle roule mais ça doit être très très très urgent ! L'instant d'après, la voiture touche la barrière de sécurité de gauche, puis celle de droite, puis celle de gauche... Et enfin, elle s’arrête. Le choc est violent."

Plusieurs chocs très violents

"En voyant l'état de la voiture accidentée, je m'arrête 15 à 20 mètres plus loin", poursuit le témoin "pour m'assurer que le chauffeur va bien, je sors de mon véhicule et me déplace vers cette voiture, mais quelle erreur... J'entend un second choc très violent, et vois la voiture accidentée s'approcher de moi rapidement. Par réflexe, je fais demi-tour rapidement et j'entends un second choc. La voiture qui venait d'être tapée tape contre la mienne. Je réalise alors que j’ai eu beaucoup de chance. J'aurais pu y passer en voulant être le bon samaritain."

Le témoin parle d'un préfet sérieusement atteint : "J'apprends un peu plus tard qu'il s’agit de la voiture d'un très haut fonctionnaire. J'ai vu qui c'était car il agonisait à l'arrière de la voiture. Son chauffeur était encore conscient. J'ai eu très peur ce soir."