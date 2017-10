Le préfet du Rhône sera remplacé, assure Gérard Collomb après la remise en liberté de l'assaillant de Marseille

"Un ensemble de dysfonctionnements" à la préfecture du Rhône, dont l'équipe sera profondément renouvelée "dès demain", ont conduit à la remise en liberté de l'auteur de l'attaque de Marseille la veille de l'attaque à la gare Saint-Charles, déclare mardi le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.

Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur a reconnu "un ensemble de dysfonctionnements à la préfecture du Rhône, dont l'équipe sera profondément renouvelée" dès mercredi après la remise en liberté de l'auteur du double meurtre de Marseille (Bouches-du-Rhône) la veille de l'attaque à la gare Saint-Charles.

"On aurait pu éviter l'assassinat s'il n'y avait pas eu de dysfonctionnements graves" (Christophe Castaner)

Gérard Collomb explique qu'il n'y a "pas de fautes individuelle mais un ensemble de dysfonctionnements".Le porte-parole de l'Elysée, Christophe Castaner, confirme ce mardi sur France Info que le préfet du Rhône "et peut-être ses plus proches collaborateurs" seront remplacés demain en Conseil des ministres. "On aurait pu éviter l'assassinat [des deux jeunes filles] s'il n'y avait pas eu de dysfonctionnements graves relevés par l'Inspection générale de l'administration, explique Christophe Castaner. Sur la base de ces constats, il faut modifier les règles", indique Christophe Castaner.

Interpellé deux jours avant pour vol dans un centre commercial de Lyon, Ahmed Hanachi avait été remis en liberté le lendemain, alors qu'il était en situation irrégulière. Une enquête administrative avait été ouverte.