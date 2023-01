Le préfet du Tarn ferme un abattoir de Carmaux pour manquement à l’hygiène et à la sécurité

Le préfet du Tarn ferme un abattoir pour manquement à l’hygiène et à la sécurité ( illustration)

Le préfet du Tarn a décidé, par arrêté préfectoral du 13 janvier 2023, la fermeture de l’abattoir de boucherie de Carmaux, exploitée par la société carmausine d’abattage, pour des raisons de santé publique.

800.000 euros manqués de France Relance

Depuis plusieurs années, les services de l’État disent avoir tenté d’accompagner le gérant de l’abattoir pour maintenir son outil de production en conformité avec la réglementation. Malgré cette mobilisation et celle des collectivités territoriales (mairie, communauté de communes du Carmausin-Ségala), les installations et les équipements de cette entreprise n’ont cessé de se dégrader, et les bonnes pratiques en matière d’hygiène y étaient de moins en moins respectées

Il y a eu des aides financières conséquentes de l’Etat pour aider cet établissement. Dans le cadre du Plan de relance, 800.000 € ont été accordés à la société carmausine d’abattage. Mais aucun projet concret n’a été présenté pour permettre le versement de cette subvention.

Nouvelle inspection

Une nouvelle mise en demeure a dès lors été notifiée à l’exploitant le 22 décembre 2022 à la suite d’une inspection. Le professionnel devait sans délai remédier aux non-conformités constatées relevant des pratiques d’hygiène. Il ressort du contrôle réalisé le 9 janvier 2023, que les actions mises en place par le professionnel sont insuffisantes. Le non-respect des mesures d’hygiène dans la préparation des denrées alimentaires à l’abattoir de Carmaux étant susceptible de se traduire par des contaminations des viandes rendant celles-ci dangereuses pour le consommateur, le préfet a pris la décision de fermer l’abattoir.

La préfecture note que sa réouverture sera conditionnée à la réalisation des mesures correctives prescrites par les inspecteurs vétérinaires. Une dizaine de personnes travaillent dans cet abattoir qui a été créé en 1998 et qui était au départ propriété de la ville de Carmaux.