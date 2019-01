Le Préfet interdit la chaîne humaine des Gilets jaunes dans le Finistère

Chateaulin, France

Les Gilets jaunes voulaient organiser une Chaîne humaine depuis différent points de France pour rallier Paris, ce dimanche. L'un des tronçons devait relier Châteaulin (Finistère) à Versailles. Mais le Préfet du Finistère interdit le rassemblement dans le département.

Les conditions de sécurités ne sont pas réunies

Pascale Lelarge affirme que "la saisine des autorités par les organisateurs a été tardive, et il a été constaté que les organisateurs n’avaient prévu ni service médical ni mesures de sécurité pour garantir de manière satisfaisante la sécurité des participants, mais également des usagers de la route".

Les gens qui iront manifester risquent d'être poursuivis en justice

La Préfecture considère donc cette manifestation dangereuse, et interdit le rassemblement. Elle ajoute : "organiser une manifestation non-déclarée ou participer à une manifestation interdite est passible de sanctions pénales pour les organisateurs (jusqu’à 6 mois de prison et 75 000 € d’amende) et les manifestants."