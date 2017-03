Le "préjudice d'angoisse" devrait concerner des centaines de victimes de l'attentat de Nice

Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) reconnait le "préjudice d'angoisse" pour les victimes et leurs proches. Une prise en compte comme pour les catastrophes d'une souffrance psychique. Les modalités d'attribution seront connues en juin 2017.

Stéphane Gicquel, secrétaire général de la Fédération Nationale des Victimes d'attentats et d'accidents collectifs, explique sur France Bleu Azur que le dispositif est prévu pour les victimes, les blessés et les proches des personnes décédées. "C''est un principe simple que les victimes puissent bénéficier du même état de droit et des mêmes pratiques que les victimes de catastrophes et avec la prise en compte particulière de l'angoisse extrême de la "mort imminente".