Le premier adjoint de Guiche condamné pour dégradation du milieu naturel

Raymond Pouyanné, 60 ans, éleveur et premier adjoint au maire de Guiche a été condamné à 10 000 euros d'amende pour ne pas avoir respecté le plan local d'urbanisme et avoir fait réaliser un remblai perturbant deux cours d'eau. Décision ce mardi 2 mai du tribunal judiciaire de Bayonne après le procès du 16 mars dernier. Une contravention de 300 euros est également prononcée. En revanche, pas de remise en état du site comme l'avait demandé le parquet, le tribunal estimant que cela pourrait aggraver les choses. Le Cade, collectif d'associations de défense de l'environnement, était partie civile dans cette affaire. L'adjoint au maire va devoir lui verser 5 900 euros et 1000 euros pour le préjudice moral.

ⓘ Publicité

L'éleveur pensait bien faire

En 2018, l'éleveur de blondes d'Aquitaine constate que son terrain agricole est mis à mal par des inondations répétées. "J'avais perdu une bête" explique-t-il. Pour faire face au glissement de terrain, il décide donc, de faire réaliser un remblai afin de stabiliser la pente. Un arrêté municipal de non-opposition le lui permet. Mais, deux ans plus tard, le Collectif des associations de défense de l'environnement (CADE), alerte la Direction départementale des territoires et de la mer. En cause : le remblai de 460 mètres carrés, réalisé avec des déchets de construction, qui recouvre un cours d'eau et en menace un autre. La justice engage alors une procédure et entend l'élu lors de l'enquête. L'élu peut maintenant faire appel de cette décision.