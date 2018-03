Pau, France

L' affaire Anouar Zehti est jugée depuis hier devant les Assises des Pyrénées atlantiques à Pau. Cet orthézien de 22 ans a été tué à Lendresse en septembre 2010. Mais son corps n'a été retrouvé que quatre ans plus tard. Lorsque l'un des deux hommes impliqués a avoué. Lors du premier jours d'audience, les deux accusés Christian Bodéi et David Winkler, se sont renvoyés la responsabilité de la Mort d'Anouar Zehti, abattu pour une dette de stupéfiant.

Christian Bodei, l'iceberg

Ce mardi la cour a principalement examiné la personnalité des deux accusés. Deux personnalités très différentes, presque opposées. Il y a Christian Bodéi qui n'exprime rien dans le box ; à propos de la mort de son père et du non dit familial sur un éventuel suicide. Pas d'émotion non plus quand ses deux grands parents sont venus parler de lui à l'audience ; de la façon dont il a courageusement repris la rôtisserie ambulante familiale, comment il a passé, avec succès, les épreuves du bac le lendemain de la mort de son père. Bodéi n'a pas bronché. La parfaite illustration de l'expertise du psychologue, qui, avec des mots trop savants, a décrit un jeune homme sans affect, avec une grande froideur. A l'opposé du vendeur de poulets rôtis enjoué, honnête et travailleur décrit pas sa grand-mère : "des défauts? Je crois qu'il n'en a pas".

Les pleurs de David Winkler

David Winkler lui a pleuré sur son banc d'infamie. Quand sa compagne, la mère de sa petite fille a été entendue. A la cour elle a décrit la vie rangée d'un petit couple travailleur et sans histoire qui venait de faire construire. Mais ce premier jour d'audience a aussi raconté, pour les deux accusés, leurs samedi soirs que tous le monde ignoraient dans leurs familles respectives. Avec de l'alcool, du cannabis et de la cocaïne : l'origine de toute cette histoire.

Les faits en fin de journée

La présidente a décidé de laisser les deux accusés donner spontanément leurs versions, sans leur poser de questions. Il seront interrogés ce mercredi. L'un a été bavard et l'autre beaucoup moins. David Winkler a commencé, et il a parlé une heure pleine, sans s'interrompre : Bodei lui a proposé de l'accompagner à ce rendez vous au stade de foot de Lendresse. C'est Bodei qui a voulu prendre son fusil et les munitions. Il s'est caché et a surgi pour tirer deux fois quand Anouar a sorti un couteau.

Winkler n'épargne pas la cour des détails sordides et en évoquant le nettoyage de la scène de crime, la famille Zehti a quitté dignement la salle, sans un mot. Winkler raconte sa panique et le sang froid de Bodei. A deux, ils ont enfoui le corps, effacé les empreintes et caché la voiture d'Anouar, avant de brûler ses vêtements et ses papiers.

Bodéi nie toujours

Bodei prévient : "je vais être beaucoup moins long que monsieur Winkler". En parlant comme un moulin mais sans hausser le ton, il s'est contenté de dire en 13 minutes que Winkler a insisté pour lui demander de lui prêter son fusil de chasse. Winkler avait peur et il est parti seul. Il est revenu le chercher pour qu'il l'aide à cacher la voiture de "Monsieur Zehti". A l'entendre il ne savait même pas qu'il y avait son cadavre dans le coffre. Après, il est allé à la chasse aux canards.

Le procès reprend ce mercredi mais sera interrompu jeudi à cause de la grève des avocats. Le procès devrait s'achever vendredi ou samedi matin.