Le premier label "Point justice" inauguré à l'Espace France Service de Sorgues

Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice et Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales ont procédé ce mardi au premier lancement de ce label dans le Vaucluse.

La visite des deux ministres à l'Espace France Services de Sorgues leur a permis de constater combien la structure s'était développée en quelques années pour offrir aux usager un large panel de services . Le Vaucluse était un des six départements pilotes pour l'ouverture de ces Espaces France services. Ils sont des guichets uniques regroupant les permanences administratives de la quasi majorité des services publics liés à la santé, la famille, la retraite, à l’emploi, aux finances ou encore au droit et la justice .

Une porte d'entrée pour tout citoyen pour ses droits et un recours à la justice

Ici comme dans les douze espace du Vaucluse ces permanences de droit s'appelait "Accueil d’accès au droit", désormais ce sera "Point justice" et celui de Sorgues est le premier ainsi labellisé en France par le garde des sceaux. Eric Dupont-Moretti compte aussi sur ces antennes pour rapprocher le citoyen de la justice et ses services car pour lui aujourd'hui trop de français méconnaissent leurs droits et les possibilités de recours . "Point justice, ces deux mots je souhaite qu'ils entrent dans l'esprit de nos concitoyens, des usagers de justice de façon plus générale encore. Ça doit devenir le synonyme d'accès au droit. C'est à la fois pour venir chercher des renseignements et parfois également des délégués du procureur, dont nous envisageons de doubler le nombre, viendront ici prononcer la justice , justice de proximité, et un certain nombre de décisions civiles pourront également être données ici."

Un maillage de points d’accès pour le justiciable et des recrutements dans les tribunaux

Le mois dernier le garde des Sceaux avait annoncé à terme le création de 2000 points justice en France dont les espaces France Services seront d'abord les relais. Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales a souligné d'ailleurs la nécessité de ce maillage du territoire en terme de services de proximité.

Eric Dupont-Moretti aura aussi rencontré a cette occasion trois des douze nouveaux emplois contractuels créés en Vaucluse pour renforcer les effectifs des tribunaux d’Avignon et Carpentras. En particulier pour aider les juridictions à traiter les affaires de petite délinquance et les procédures de peines alternatives . Depuis trois mois 1000 de ces nouveaux emplois ont été créés dans les tribunaux français.

Sur tout le territoire national, il existe 1 748 points et relais d’accès au droit (PAD/RAD), 147 maisons de justice et du droit (MJD) et 30 antennes de justice (AJ) qui œuvrent quotidiennement auprès des usagers du service public de la justice souligne le ministère.