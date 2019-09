Le premier procès devant une cour criminelle organisé ce jeudi à Caen

Caen, France

La création de cours criminelles est l’une des mesures phares de la réforme de la justice votée en février. Sept départements, dont le Calvados, vont expérimenter ces nouvelles juridictions à mi-chemin entre les tribunaux correctionnels et les Cours d’Assises. Le premier procès aura lieu ce jeudi 5 septembre à Caen. Un homme devra répondre d’une tentative de viol.

Selon les estimations de la Chancellerie, 57 % des affaires criminelles pourraient être jugées devant ces nouvelles cours. Ce qui correspond à la proportion d'accusés majeurs, non récidivistes et soupçonnés d'un crime passible de 15 à 20 ans de réclusion criminelle. L’idée est de raccourcir les délais entre la fin de l’instruction et la comparution en justice. « Le législateur a prévu un délai d’un an contre deux ans pour la Cour d’Assise » précise Jean-Frédéric Lamouroux, procureur général à la Cour d'Appel de Caen. Pour lui cela permettra d'éviter de voir des requalifications de faits pour envoyer des coupables devant des tribunaux correctionnels où les peines sont moins lourdes : « Un crime doit être jugé comme un crime. Mais pour obtenir une justice plus rapide certaines victimes acceptaient un procès en correctionnel. Cette cour criminelle devra éviter cette situation ». Toujours pour gagner du temps, les jurés populaires seront remplacés par des magistrats professionnels dans ces procès en cour criminelle. « Parce que la constitution d’un jury populaire prend du temps puis l’audience nécessite, ce qui est normal, beaucoup de pédagogie » observe Jean-Luc Stoesslé premier Président de la Cour d'appel de Caen.

Ce premier procès à Caen sera suivi par beaucoup d'autres. « Nous avons pour l’instant 89 affaires qui pourront potentiellement être jugées devant la Cour criminelle départementale. Pour des faits de viols, viols aggravés mais aussi des vols à main armé et des coups mortels » liste Jean-Luc Stoesslé. La création de cette nouvelle juridiction a longtemps été critiquée au printemps par des avocats qui redoutaient une justice au rabais avec des procès expéditifs. Ceux du barreau de Caen ont récemment été reçus pour une réunion de travail. Ils promettent d'être très vigilants sur les droits à la défense. Surtout si certains se voient refuser, au nom du gain de temps, l'audition de témoins et d'experts dans un procès impliquant leur(s) client(s). Ces cours criminelles vont faire l'objet d'une expérimentation pendant trois ans.