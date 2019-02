Le premier procès pénal du Médiator s'ouvrira le 23 septembre

Le procès au pénal du scandale sanitaire du Mediator s'ouvrira le 23 septembre devant le tribunal de grande instance de Paris et durera six mois. Ce médicament était fabriqué par Servier à Gidy (Loiret). Retiré de la vente depuis 2009, il est accusé d'avoir provoqué de graves lésions cardiaques.

Paris, France

Le premier procès pénal du Mediator débutera le 23 septembre, devant le tribunal de grande instance de Paris. Le Médiator, antidiabétique souvent prescrit comme coupe-faim, a été fabriqué durant plus de trente ans par les laboratoires Servier, à Gidy, dans le Loiret. Retiré de la vente en 2009, il est accusé d'avoir provoqué de graves lésions cardiaques chez certains patients. Il pourrait être responsable à terme de 500 à plus de 2000 morts.

Six mois de procès, 4000 parties civiles

Les audiences de ce procès hors normes sont prévues pour durer six mois, à raison de quatre demi-journées par semaine. 4000 parties civiles sont attendues, plus de 400 avocats. Une vingtaine de prévenus, personnes physiques et morales dont le laboratoire Servier, sont poursuivis pour tromperie, prise illégale d'intérêt, blessures et homicides involontaires.

Un procès sans précédent ?

Pour l'avocate orléanaise Martine Verdier, contactée par France Bleu Orléans, "c'est une étape de plus dans un long processus judiciaire". Cette dernière défend environ 80 victimes du Médiator, dont une vingtaine vivent dans le Loiret. "Je n'ai pas connaissance d'un précédent [procès] de cette ampleur", explique, sur France Info, un autre avocat, François de Castro, qui défend les laboratoires Servier.

D'autres procès du Médiator au pénal à l'avenir ?

On parle de "premier procès au pénal", car il pourrait y en avoir un deuxième et un troisième : de nombreux dossiers individuels de patients ayant pris du Médiator sont actuellement étudiés par les juges dans le cadre de l'instruction.