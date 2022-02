Le premier spa à la bière de France, Taaka, ouvre ses portes à Strasbourg

Taaka Beer Spa, c'est le mariage inédit en France du bien-être et la bière. A 26 et 27 ans, Naomie Crawshaw et Paul Fruh, deux anciens étudiants de l'EM Strasbourg lancent leur concept importé de République Tchèque à deux pas de la place Kléber.

Au lieu du houblon, c'est une odeur de peinture fraîche qui monte aux narines en entrant chez Taaka, 6 rue Marbach à Strasbourg. Paul Fruh et Naomie Crawshaw apportent la touche finale à leur projet un peu fou : un spa à la bière, une première en France. Tour du propriétaire.

LA NOUVELLE ECO - Le reportage chez Taaka Beer Spa Copier

Ce salon bien-être dispose d'un sauna, d'une salle de relaxation et - la pièce de résistance - de quatre baignoires en mélèze de deux mètres de long, équipés de jets massants. Avec deux particularités : ces baignoires sont remplies d'un mélange d'eau, de houblon, de malt d'orge et de levure. "Ce sont les trois ingrédients phares de la bière. La levure renforce les cheveux et aide à avoir une plus belle beau. Le malt contient des antioxydants. Le houblon, lui, est un très bon déstressant, détaille Naomie Crawshaw en humant un pot de cette poudre verte. C'est vraiment fruité, avec en plus cette petite note de verdure. C'est l'odeur prédominante."

Chaque baignoire dispose de sa tireuse à bière. © Radio France - François Chagnaud

Et pour compléter le tableau olfactif et gustatif, accolées à chacune elles se trouve une tireuse en libre-service munie d'un écran. Taaka Beer Spa propose ainsi une sélection de bières issues de micro-brasseries alsaciennes. Tous les produits proposés, des breuvages, au houblon, en passant par les serviettes de bain est produit en Alsace ou en Allemagne.

300 000 euros d'investissement

Le projet de Paul et Naomie est la concrétisation d'un rêve né en 2016, lors d'un voyage à Prague. A l'époque, les deux étudiants de l'EM Strasbourg tombent sous le charme du concept de spa à la bière, bien implanté en Europe de l'Est. Il y a deux ans, à la croisée de chemins professionnels, les deux associés et conjoints se lancent dans l'aventure. Il faut alors investir 300 000 euros pour que leur rêve sorte de terre.

"On est encore tout jeunes. Et c'est vrai que pendant cette crise économique, trouver une banque qui nous finance, un projet innovant qui n'existe pas encore en France, trouver du soutien pour nous aider, ça n'a pas été facile", livre Naomie. Mais grâce à l'incubateur de jeunes pousses de l'EM Strasbourg, la prise en charge des frais de la campagne de financement participatif - près de 2500 euros sur 30 000 euros récoltés -, et la confiance de plusieurs partenaires, le projet voit le jour.

Paul et Naomie estiment avoir des reins solides, même si se lancer pendant l'épidémie de Covid, dans un secteur de niche, n'a rien d'une mince affaire. En cas de coup dur, Paul Fruh compte s'appuyer sur une trésorerie qui permettrait de tenir "deux à trois mois sans activité". Les deux partenaires visent une rentabilité d'ici un an. Et si le concept de la mousse servie dans les bains à remous tient bon, les deux Strasbourgeois adeptes du spa et de la pinte pourraient bien le franchiser.

Taaka Beer Spa, 6 rue Marbach à Strasbourg. De 50 à 90 euros par personnes, sur réservation. Du mercredi au lundi de 11h à 22h.