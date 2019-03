Le preneur d'otages d'Authon Ébéon sera jugé en comparution immédiate

Authon-Ebéon, France

L'homme âgé de 30 ans, qui a retenu en otage pendant 16 heures sa mère, sa femme, sa sœur et sa nièce de 10 mois, sous la menace d'un fusil de chasse la semaine dernière à Authon Ébéon en Charente-Maritime a été reconnu pénalement responsable de ses actes. Il pourra donc être jugé en comparution immédiate demain, pour violences volontaires avec arme, mise en danger et séquestration avec libération avant le 7e jour annonce le procureur de Saintes, Nicolas Septe dans un communiqué publié à la mi-journée. Il a été placé en garde à vue hier à 14h, dès sa sortie de l’hôpital psychiatrique dans lequel il avait été admis après qu'il se soit rendu à la gendarmerie vers 17 heures vendredi dernier. La garde à vue a été prolongée aujourd'hui. L'homme sera présenté au parquet demain et jugé en comparution immédiate demain à 15h au tribunal de Saintes.

Il était suivi par un médecin psychiatrique avant sa prise d'otages

Vendredi dernier, à 1 heure du matin, cet habitant d'Authon Ébéon (entre Saintes et Matha) avait pris en otage les 4 femmes de sa famille dont un bébé. Il ne voulait pas aller en prison pour purger une peine de 3 mois fermes à laquelle il avait été condamné pour des dégradations. les 4 femmes ne s'étaient pas senti à priori en danger, selon le procureur de Saintes, Nicolas Septe, mais elles ne pouvaient pas sortir de l'habitation. L'homme était déjà suivi par un médecin psychiatrique avant son coup de force, et décrit par les habitants du village comme solitaire et alcoolique. Ce sont les négociateurs du GIGN venus sur place, qui ont réussi à le convaincre de se rendre au bout de 16 heures de prise d'otage, en lui assurant que son arrestation se ferait sans violences. Il était sorti en jetant son fusil et ses cartouches. Les perquisitions à son domicile ont permis de retrouver deux fusils de chasse, et une carabine à air comprimé.