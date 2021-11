La présence d'un loup confirmée dans le Calvados près de Bayeux

C'est un bien un loup qui a été aperçu en fin de semaine dernière près de Bayeux dans le Calvados. Plusieurs photos du canidé ont été prises, et après les avoir analysées, l'Office Français de la Biodiversité confirme qu'il s'agit d'un loup.

Un loup de retour dans le Calvados ! L'animal a été observé en fin de semaine près de Bayeux dans le Calvados, sur les communes de Sully, Maisons et Sommervieu notamment. L'Office Français de la Biodiversité a mené l'enquête et confirme ce lundi soir que la canidé pris en photos par plusieurs témoins est bien un loup. Les analyses se poursuivent pour savoir s'il s'agit du même "individu" qui a été repéré il y a quelques jours dans le département de l'Eure.

Selon les experts, le grand canidé pris en photos est bien un loup

"Nous avons été avertis vendredi matin par la gendarmerie qui nous a transmis deux clichés d'un grand canidé" explique Nathalie Pfeiffer, l'animatrice du réseau Loup-Lynx à l'Office Français de la Biodiversité de Normandie. "Nos agents se sont tout de suite rendus sur place et ont trouvé des empreintes." Les photos, elles, ont été transmises au réseau national qui les a expertisées. "D'après les experts, il s'agit bien d'un loup" confirme ce lundi soir Nathalie Pfeiffer.

L'enquête se poursuit à la recherche notamment de traces génétiques

Les agents de l'OFB sont retournés sur le terrain ce lundi matin à la recherche d'indices : empreintes, poils, déjections. "Nos agents ont découvert des poils, ceux-ci vont être analysés pour déterminer s'ils peuvent provenir d'un loup" poursuit Nathalie Pfeiffer. Le but est d'identifier ce loup et sa provenance. S'agit-il de "l'individu" observé début novembre dans le département de l'Eure ? "Seules des analyses génétiques permettront de l'établir, pour l'instant, elles sont en cours dans l'Eure, et dans le Calvados nous recherchons des déjections notamment pour pouvoir en effectuer".

Aucune interaction avec l'homme depuis le retour du loup en France

Le loup est revenu en Normandie dans le département de la Seine-Maritime en 2020. Et il est réapparu fin novembre dans l'Eure. "C'est la première fois depuis fort longtemps qu'on en voit un dans le Calvados !" confie Nathalie Pfeiffer. Mais elle met en garde contre la peur du loup. "Il n'y a aucune interaction notée avec l'homme depuis le retour du loup en France". C'est un animal opportuniste qui se nourrit de grands ongulés : cerfs, chevreuils ou encore sangliers. "Mais il va à la facilité, donc si des élevages de moutons sont mal protégés, il ira peut-être plus facilement vers eux". Attention donc à bien vérifier l'état des clôtures..