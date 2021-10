Le président de Haguenau après un match de foot à Bobigny: "J'ai 70 ans, je ne veux pas qu'on me tape dessus"

Tout a commencé par une altercation entre l'entraîneur de Bobigny et le manager de Haguenau Laurent Brengel, à la mi-temps du match de National 2 (l'équivalent de la quatrième division) le 9 octobre dernier en Seine-Saint-Denis.

Un joueur haguenovien a eu le tympan perforé

Les joueurs haguenoviens se sont alors précipités aux vestiaires, mais plusieurs d'entre eux auraient été frappés dans le couloir "par des dirigeants et des stadiers", précise le président du FR Haguenau, Jean-Luc Kleinmann. Un joueur, Yann Diebold, a notamment eu le tympan perforé. Il ne terminera d'ailleurs pas le match. Il est allé consulter un ORL, qui lui a prescrit plusieurs jours d'ITT.

Les dirigeants du FRH, qui menait 1 à 0 à la mi-temps, ne veulent pas dans un premier temps reprendre le match. "Ça n'était plus du foot, c'était de la bagarre, dénonce Jean-Luc Kleinmann. Les arbitres et le délégué ont suivi derrière tranquillement et ne sont pas intervenus. L'arbitre s'en foutait, il a dit qu'il se sentait protégé. Et on nous a bien fait comprendre que ça allait dégénérer si on ne reprenait pas".

Les joueurs et les dirigeants haguenoviens portent plainte

Le match va finalement jusqu'à son terme et Bobigny retourne la situation et s'impose 2 à 1. Plus aucun incident n'est à signaler. Le rapport du délégué du match mentionne les incidents selon le club bas-rhinois, mais le FRH ne veut pas en rester là. Plusieurs joueurs et dirigeants ont porté plainte à la police ou vont le faire pour violences en réunion.

Ils entendent dénoncer ces violences pour qu'elles ne se reproduisent plus. "J'ai 70 ans, je ne veux pas qu'on me tape dessus, s'agace Jean-Luc Kleinmann. On ne fait pas 1.000 kilomètres aller-retour pour ça."

Les dirigeants du club de Bobigny ont nié les accusations de violence dans plusieurs médias. Ils expliquent notamment que la situation a dégénéré, car il y aurait eu des provocations de la part de proches d'un joueur de Haguenau.

La commission de discipline de la fédé et la justice se penchent sur l'affaire

Outre la procédure judiciaire, le dossier sera bientôt examiné par la commission de discipline de la Fédération française de foot. L'entraîneur de Bobigny et le manager de Haguenau Laurent Brengel risquent de longs mois de suspension.

Pour le reste, Jean-Luc Kleinmann n'attend pas grand chose. Pris par surprise, les Haguenoviens n'ont pas filmé la scène. "Ça sera du parole contre parole", déplore le président du FRH.