Le président de l'université Savoie Mont-Blanc rassure les étudiants après une agression sur le campus

Nous avons relayé sur France Bleu Pays de Savoie l'appel à témoin des policiers de Chambéry, suite à l'agression lundi après-midi d'une étudiante de 22 ans sur le campus de Jacob-Bellecombette.

La police mettait en garde les étudiants contre les rumeurs envahissantes.

"Situation sous contrôle"

Denis Varaschin le président de l'université Savoie Mont-Blanc a dû envoyer deux mails aux étudiants et aux enseignants pour apaiser le climat.

Le premier mail, dès le lendemain de l'agression, visait à rétablir la vérité des faits suite à "un emballement sur les réseaux sociaux." Il est d'ailleurs intitulé "Situation sous contrôle sur le site de Jacob-Bellecombette".

Il y évoque l'agression, ainsi qu'un "fait d'une autre nature sur un parking d'une résidence étudiante à l'extérieur du campus".

Après avoir rappelé que les faits sont pris au sérieux et font l'objet d'une enquête et d'une "surveillance renforcée", le président écrit noir sur blanc : "Il m'est possible de vous affirmer que ces faits n'ont pas le moindre rapport avec l'affaire Victorine. "

Ceci posé, Denis Varaschin demande à tous de "rester vigilants" et d'éviter "de se déplacer de manière isolée".

Conscient de la psychose ambiante, il conclue avec cette prévention : " Ne submergez pas les forces de l'ordre d'appels aux fondements fragiles".

Rumeur infondée

Le message a beau être clair. Le président doit renouveler sa mise au point dès le lendemain avec un second mail général, car "la rumeur continue d'enfler de manière démesurée sur le campus".

"Aucune nouvelle troisième agression n'a été connue".

Et le président Varaschin de renouveler ses conseils de prudence : "... éviter de vous déplacer de manière isolée, notamment tôt le matin et en soirée".