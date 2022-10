Le président de la chambre d'agriculture de Haute-Garonne et le maire de Lanta condamnés

Le président de la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne et son oncle, le maire de la commune de Lanta, dans le Lauragais, ont été condamnés ce lundi 3 octobre par le tribunal correctionnel de Toulouse à de la prison avec sursis. Le premier, Serge Bouscatel, âgé de 54 ans, est reconnu coupable de plusieurs infractions aux règles d’urbanisme : il a installé en 2019 sa société de construction de charpentes métalliques et ses employés sur des terres destinées uniquement à l'agriculture. Quant au maire de Lanta, qui est l'oncle de Serge Bouscatel, Marc Mengaud est condamné pour prise illégale d'intérêt, pour avoir aidé son neveu à s'installer sur des terres agricoles en tentant de modifier le plan local d'urbanisme (PLU) et en signant plusieurs actes illégaux.

Prison avec sursis et inéligibilité

Serge Bouscatel est condamné à dix mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende. S'ajoute pour le président de la chambre d'agriculture de Haute-Garonne, une peine de privation d'éligibilité durant 3 ans et demi avec exécution provisoire. Le chef d'entreprise également agriculteur, doit aussi mettre en conformité son hangar avec les mesures prévues par le code de l'urbanisme et avec le permis de construire délivré en 2016, c'est-à-dire que son bâtiment doit être dédié exclusivement à une activité agricole. Le sol doit être réaffecté à une activité agricole, d'ici six mois.

Marc Mengaud, le maire de Lanta est condamné à six de prison avec sursis et trois ans et demi d'inéligibilité avec exécution provisoire. La présidente du tribunal explique à l'énoncé du délibéré que "le maire est condamné pour son inaction. Il a utilisé des liens familiaux pour commettre une infraction".

Les deux prévenus, qui avaient comparu le 26 septembre dernier, sont aussi condamnés solidairement à verser 700 euros à la mairie de Lanta et 1500 euros à France Nature Environnement, fédération d'associations de protection de la nature et de l’environnement qui s'est constituée partie civile et avait déposé plainte en 2019.

