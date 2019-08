Le président de la Chambre des Métiers de Haute-Savoie est suspendu de ses fonctions à cause "d'irrégularités"

Le président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Haute-Savoie est suspendu de ses fonctions pour six mois. Franck Lopez est sanctionné pour la mauvaise gestion de la Chambre. De graves irrégularités ont même été pointées du doigt dans un rapport demandé par le ministère de l'Economie.

Annecy, France

A ce jour, Franck Lopez n'est plus le président en poste de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Haute-Savoie (CMA 74). L'artisan maçon est suspendu de ses fonctions pour les six prochains mois. La décision a été confirmée dans un courrier que France Bleu Pays de Savoie a pu consulter, émanant de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Cela fait plusieurs mois que la situation était extrêmement tendue à la CMA 74. Au début de l'été des salariés et des syndicalistes s'étaient même rassemblés devant la préfecture de Haute-Savoie à Annecy pour demander une audience au Préfet.

Voitures de fonction non-déclarées et un salaire trop élevé

Il est reproché plusieurs irrégularités de gestion à Franck Lopez.

Dans un rapport du contrôle général économique et financier, commandé par le ministre de l'Economie et dévoilé en début d'année, “des irrégularités graves et nombreuses ont été commises par la gouvernance de la Chambre. Leur dénonciation a été le déclencheur d’une série de décisions malfondées, destinées à occulter une crise profonde de fonctionnement à la CMA".

Pour justifier la suspension du président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, la préfecture de région détaille par exemple des pratiques de tarification de prestations "pouvant être considérées comme illégales” et créant un préjudice pour les artisans "pouvant être estimé à 200.000 euros par an".

Il est également dénoncé une "sur-rémunération" du Secrétaire général de la chambre, évaluée à 58.196 euros sur la période 2014.2018. Cette décision a été prise par le seul président "sans communication aux élus et sans prise en compte de la situation budgétaire dégradée de la chambre".

D'autres malversations sont mises en avant comme l'utilisation de deux véhicules de la CMA par le Président et le Secrétaire général comme véhicules de fonction mais sans être déclarés aux impôts.

Un rapport contesté par le président suspendu

Franck Lopez, que nous avons contacté, dénonce cette décision et estime que sa suspension a été prise "sur un rapport à charge qui ne prend pas en compte les pièces (le) disculpant". Il confirme à France Bleu Pays de Savoie qu'il va contester cette décision devant les tribunaux.

Ce mercredi la CMA74 donnera plus de détails sur la situation en cours à la chambre. Aujourd'hui c'est le 1er vice-président Alain Mossière qui prend la présidence par intérim sur les six prochains mois.

Le Secrétaire général n'est pas en poste actuellement, en arrêt maladie. Il devrait ensuite faire valoir ses droits à la retraite en fin d'année.