Le président de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux devant la justice

Hervé Grandeau, le président de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux, et son frère Régis, ont comparu ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Ils sont soupçonnés de tromperies et fraudes entre 2010 et 2014 au Château Lauduc à Tresses.