Le président de la Ligue nationale de hand, Bruno Martini, poursuivi pour "corruption de mineurs"

Après plus de deux ans d'enquête, le président de la Ligue nationale de handball, Bruno Martini, a été interpellé et placé en garde à vue lundi matin. Déféré ce mardi soir au tribunal de Paris, il a été laissé libre en vue d'une probable comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le champion du monde 1995 et 2001, âgé de 52 ans, est poursuivi pour "corruption de mineurs" et "enregistrement d'images pédopornographiques", selon les informations de franceinfo .

Plainte d'un adolescent de 13 ans

L'affaire commence avec la plainte d'un adolescent de 13 ans, déposée à l'été 2020. Accompagné de sa mère, il explique à la police avoir été approché sur un réseau social par un homme qui l'a amené à échanger avec lui plusieurs selfies et vidéos à caractère sexuel. L'homme lui avait même proposé un rendez-vous et payé un taxi pour le faire venir jusqu'à lui. L'adolescent a finalement rebroussé chemin au dernier moment.

Derrière le pseudo utilisé par le suspect sur internet, les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs ont finalement découvert Bruno Martini. Après des mois d'enquête, ils n'ont pas identifié d'autres victimes, mais ont donc fini par interpeller l'ancien gardien des "Barjots" lundi matin à son domicile parisien. Ses deux appartements, à Paris et à Montpellier, ont été perquisitionnés et son matériel informatique a été saisi.

Bruno Martini assure qu'il pensait parler à quelqu'un de plus âgé

Décidément, les temps sont compliqués pour les hauts responsables du sport français. Après le président de la Fédération française de rugby et le président de la Fédération française de football , le président de la Ligue nationale de handball est désormais dans la tourmente. Bruno Martini, connu pour sa carrure imposante et son mètre 97, a reconnu devant les enquêteurs avoir approché le jeune garçon, mais assure avoir cru qu'il avait plus de 15 ans, malgré un visage juvénile sur les clichés.

Après deux jours de garde à vue, en plein Mondial de handball en Pologne , Bruno Martini a été laissé libre mardi soir en vue d'une probable comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, sur le mode du "plaider coupable". Dans ce cas, en échange de la reconnaissance de sa culpabilité, il lui sera proposé une peine inférieure à celle encourue de cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende.