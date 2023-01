Le président de la Métropole Européenne de Lille convoqué devant la justice le 3 juillet

A l'origine de l'affaire, le militant anti-corruption Eric Darques qui avait déposé plainte et anticor qui avait fait un signalement en 2018. 4 ans plus tard ce mercredi, Médiacité révèle que Damien Castelain sera jugé pour détournement de fonds publics. Le parquet de Lille confirme la convocation du président de la Métropole de Lille à partir du 3 juillet.

L'affaire des notes de frais

La première affaire porte sur des notes de frais : 20.000€ dépensés par Damien Castelain dans des costumes, des restaurants et même un hammam. En garde à vue en 2019, le président de la MEL avait affirmé que les achats étaient liés à ses fonctions. Sur France Bleu Nord il s'expliquait "le président de la 3ème métropole de France a quand même le droit à des frais de représentation non ? ". Damien Castelain avait quand même remboursé. Dans cette affaire, une ancienne conseillère communication et l'ancien Directeur général des services, Bruno Cassette aujourd'hui sous-préfet d'Aix-en-Provence, seront aussi jugés.

L'affaire des "pierres bleues"

La seconde affaire remonte à 2008, c'est celle des pierres bleues dans le jardin de Damien Castelain. Il aurait reçu ces pierres en cadeau, en échange de l'attribution à la société Eiffage de la construction du stade Pierre-Mauroy à Villeneuve d'Ascq. Damien Castelain a toujours démenti.

"Aucune notification officielle"

Damien Castelain ne souhaite pas réagir pour l'instant, il n'a reçu "aucune notification officielle" de la justice.