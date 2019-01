Le président de New EAS dépose un référé auprès de la Cour d'appel de Montpellier

La Cour d'appel de Montpellier réétudiera en avril la décision de rachat de l'entreprise de maintenance aéronautique New EAS de Perpignan par le groupe Sabena Technics. En attendant le président de New EAS demande ce 1er février un référé pour mettre en pause le processus de reprise.

Les locaux perpignannais de New EAS devraient bientôt prendre les couleurs du Groupe Sabena Technics.

Perpignan, France

Bruno Léchevin, président de New EAS dépose ce vendredi une demande de référé auprès de la Cour d'Appel de Montpellier pour suspendre provisoirement le processus de reprise de l'entreprise de maintenance aéronautique perpignannaise. Le 21 janvier dernier il a fait appel de la décision du Tribunal de Commerce de Perpignan confiant les locaux et ses salariés à Sabena Technics.