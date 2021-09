Avions de chasse, hélicoptères, Falcon : exercice géant de l'armée de l'air sur la base de Cazaux

L'armée de l'air mène dès ce lundi un gros entrainement. Cinquante avions et hélicoptères militaires sont mobilisés au départ de la base de Cazaux ainsi que 850 aviateurs français. Une trentaine de raids aériens sont prévus pendant les trois prochaines semaines.

Nom de code VOLFA 2021. Pendant les trois prochaines semaines, l'armée de l'air française organise sont plus gros exercice de l'année. Si vous habitez en Gironde, ne vous étonnez donc pas de voir passer des avions de chasse, des hélicoptères ou des Falcon. En revanche, pour ne pas dévoiler tous les détails de l'exercice, "ce serait de la triche" nous dit l'armée, pas d'infos précises sur les horaires de survol, mais normalement jamais après 23h. Le but c'est de tester la haute intensité et la coordination des moyens.

Les cinquante avions et hélicoptères militaires français ainsi que les 850 aviateurs de l'armée sont déployés principalement au départ des bases de Cazaux en Gironde et Mont-de-Marsan, dans les Landes. Au programme : des missions de supériorité aérienne, de reconnaissance, de projection de force et de protection des forces déployées.

Un scénario global a été inventé : une guerre contre les forces armées de Marco Ramus, le président du Redland, qui a lancé une offensive pour annexer l'Auvergna avec le soutien de YellowLand et PinkLand.

Autour de ce scénario, les missions vont s'enchainer. On peut imaginer une prise d'otage, un avion de transport part de la base de Cazaux, largue des parachutistes qui sont ensuite extraits par hélicoptère alors que la zone est sécurisée par un avion de chasse à très haute altitude. Les cinquante aéronefs français seront soutenus par des forces commandos belges, britanniques, danoises ou des avions allemands, espagnols et canadiens.