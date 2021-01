Le président des chasseurs d'Occitanie prêt à débattre, "à condition que ça soit honnête"

"La sécurité est notre cheval de bataille" a insisté Serge Casteran ce mercredi 13 janvier sur France Bleu Occitanie. Le président de la Fédération Régionale de la Chasse en Occitanie réagissait à la démarche du procureur de la République de Cahors, qui met en avant la hausse des infractions liées à la chasse dans le département du Lot.

Selon le magistrat, 40 constats d'infractions ont réalisés par les forces de police et gendarmerie en 2020, contre moitié moins en 2019. Pour Serge Casteran, il s'agit principalement d'infractions minimes, relevées par l'Agence de la Biodiversité. Mais il reconnaît qu'il y a des graves accidents, notamment le plus marquant, le 2 décembre dernier, où un jeune habitant de Calvignac a été tué près de chez lui, alors qu'il cherchait du bois.

Vers une formation "permanente" des chasseurs

Pour ce cas précis, la formation du jeune chasseur a été critiquée, le fait qu'il ait son permis de chasse depuis peu, et qu'il ait tiré en l'air, et non vers le sol. Serge Casteran ne veut pas faire d'un cas particulier une généralité. "Je peux dire aujourd'hui que les jeunes chasseurs sont bien formés" a clairement déclaré le président régional. "Les jeunes chasseurs passent un examen pratique difficile, avec le maniement des armes, le passage d'obstacles, l'attention à l'environnement etc. Avec des notes éliminatoires. Si le chasseur ne réussit pas, il est éliminé, et revient plus tard".

Serge Casteran indique aussi qu'à partir de cette année, la Fédération Nationale met en place "une formation permanente des chasseurs. Avec des rappels au moins tous les dix ans".

Agacé par les collectifs anti-chasse

Le dirigeant des chasseurs d'Occitanie est cependant agacé par les collectifs anti-chasse. Les amis de Morgan Keane, le jeune Lotois mort à Calvignac, sont notamment mobilisés. "Je suis prêt à discuter avec n'importe qui à condition que ce soit un débat honnête. Je vois ce collectif dans le Lot, il y en a partout, et beaucoup sur les réseaux sociaux. (...) Mais ça ameute du monde qui ne comprend rien au sujet. (...) Difficile de discuter avec des gens qui vous invectivent, qui vous rabaissent".