Le président du CNC, Dominique Boutonnat, en garde à vue pour agression sexuelle et tentative de viol

Dominique Boutonnat, président du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), a été placé en garde à vue après qu'une plainte a été déposée contre lui pour agression sexuelle et tentative de viol. C'est son filleul qui est à l'origine des accusations.

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Dominique Boutonnat, a été placé en garde à vue mercredi 10 février au matin, selon les informations de franceinfo, qui confirment une information de BFMTV. Il est soupçonné d'agression sexuelle et de tentative de viol sur son filleul. Cet homme de 22 ans a déposé plainte contre Dominique Boutonnat le 7 octobre.

Les faits remontent à l'été 2020

Selon le plaignant, les faits remontent à l'été 2020, a confirmé le parquet de Nanterre. La victime n'a pas de lien familial avec le président du CNC. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre à la suite de sa plainte et confiée à la police judiciaire. Le parquet indique, à ce stade n'avoir "pas connaissance d'autres plaintes" concernant Dominique Boutonnat.

Âgé de 51 ans, Dominique Boutonnat dirige le CNC depuis juillet 2019. Il avait auparavant fait toute sa carrière dans le financement de films. D'après le Centre national du cinéma et de l'image animé, il a contribué entre 2007 et 2019 au financement d'environ 250 œuvres, comme Polisse et Intouchables, par exemple.