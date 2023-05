Le président du club de foot de Noyelles-sous-Lens menacé, agressé et sa voiture incendiée : il porte plainte

Le club de foot de Noyelles-sous-Lens ferme et ce jusqu'à nouvel ordre après des nombreuses menaces et agression à l'encontre du président du club. Ludovic Sibirin a été menacé par un joueur, a reçu une gifle lors d'un match et a vu sa voiture incendiée. Il a décidé de porter plainte.