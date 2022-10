Gilles Belzons, président du club de rugby de Narbonne, mis en examen pour agressions sexuelles incestueuses

En décembre 2021, le plus jeune des trois enfants de Gilles Belzons, âgé de 8 ans, a été placé dans une famille d’accueil à la demande d’un juge des enfants de l’Aude. Une décision pour le protéger notamment de son père si les accusations portées contre lui se confirmaient et l’éloigner de sa mère par crainte que cette dernière oriente ses propos. Le président du club de rugby de Narbonne (Pro D2) est accusé, par son ex-femme, d’agressions sexuelles incestueuses comme le révélait France Bleu Hérault en mars 2022.

L’ancien joueur de rugby de Béziers (ASBH) clame depuis son innocence. Mais au début du mois de juillet dernier, le quinquagénaire a été mis en examen pour agressions sexuelles incestueuses et mis en cause pour viols avec le statut de témoin assisté. Les faits suspectés débutent en mai 2018 et sur une période de deux ans. Aucun contrôle judiciaire n’a été ordonné et Gilles Belzons peut toujours rencontrer son fils dans le cadre des visites médiatisées.

Gilles Belzons bénéficiait au début de l'instruction, du statut de témoin assisté pour l'ensemble des faits reprochés. Mais ce statut a évolué début juillet probablement en raison de nouveaux éléments. Cette mise en examen pour agressions sexuelles signifie au sens pénal qu'il existe des indices graves et concordants. Dans son réquisitoire définitif, le parquet de Narbonne aurait demandé un nouveau non-lieu. L’instruction n’est pas encore terminée. Le juge doit rendre ses conclusions dans les prochaines semaines.

Ce dernier a été saisi, il y a tout juste un an, par l’ancienne compagne de Gilles Belzons. Cette infirmière libérale s’est constituée partie civile après le non-lieu prononcé à l’issue de l’enquête préliminaire. Aucune poursuite n’avait été engagée en 2021 contre le président du club de Rugby de Narbonne malgré les nombreuses alertes de professionnels de santé qui s'inquiétaient de l'état de santé de l'enfant. Depuis l’âge de ses six ans, l’enfant s'est confié à une vingtaine de reprises en précisant, avec les mêmes mots, ses souffrances.

Gilles Belzons obtient la garde de son fils, trois semaines après sa mise en examen

Aujourd'hui, une association s'inquiète pour la victime présumée. Gilles Belzons vient en effet d'en avoir la garde exclusive alors que l'instruction est toujours en cours. Cette décision a été rendue le 29 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales. C'est à dire trois semaines après la notification de sa mise en examen. Ce jugement a été frappé d'appel et sera examiné en novembre prochain devant la chambre spéciale des mineurs. En attendant l'enfant reste en famille d'accueil. Ses parents peuvent le voir une heure, deux fois par mois et sous surveillance.

La partie civile réclame un dépaysement judiciaire "en raison des risques de collusion" déplore Me Myriam Guedj Benayoun. Le suspect, surnommé "Bébelle" est un notable dans le Narbonnais, coprésident du club de Rugby de Narbonne (Pro D2), propriétaire de trois restaurants, c'est aussi un ancien joueur de rugby professionnel ayant joué à Montauban, et Narbonne. En juillet dernier, la Cour de cassation a rejeté cette demande, au motif que l’instruction était sur le point d’être bouclée. En revanche, aucune décision n'a encore été rendue concernant la requête en dessaisissement concernant le dosssier du juge des enfants.

"Ma cliente n'est pas un danger pour l'enfant. Nous considérons que le placement de l'enfant doit se faire chez la maman dans le cadre de son intérêt et jusqu'à la fin de l'instruction"

Une association de lutte contre le féminicide dénonce ce qu'elle considère comme un disfonctionnement de la justice

Cette garde chez le père est vivement dénoncée par Emmanuelle Piet, la présidente du Comité de Suivi contre les violences sexistes et sexuelles. Cette association créée en 1985 s'est constituée partie civile l'été 2022. La plateforme téléphonique de la CFCV (0800.05.95.95) reçoit chaque année 5.000 appels, en moyenne, de femmes victimes de viol. "Ce placement chez le père alors que l'instruction n'est pas terminée est abusif" déplore la présidente de l’association faisant référence à la récente affaire Pauline Bourgoin .

Une plainte déposée contre l'ancienne école de l'enfant

Les avocats de la partie civile viennent de porter plainte contre l’ancienne école du fils de Gilles Belzons pour non-dénonciation de faits. Le personnel n’aurait pas jugé bon de les signaler. L’enfant aurait parlé à trois reprises de ses souffrances au personnel. Une plainte pour faux en écriture publique a par ailleurs été déposée contre des assistantes sociales et des éducateurs exerçant pour Aides Sociales à l'Enfance dépendant du conseil départementale de l'Aude. La victime présumée se serait, là aussi, confiée à une éducatrice.

La partie civile se démène pour faire éclater la (sa) vérité

Pour la défense, les accusations ne tiennent pas et n'a pas la même lecture de cette mise en examen. "Les pressions de la plaignante sont telles" explique Jean-Marc Darrigade, avocat de la défense, "elle hurle au complot, y compris institutionnel, alors pour faire taire ce genre de sous-entendus, il a été décidé, dans le cadre de l'instruction, d'octroyer à mon client, le statut de mis en examen pour que chacun puisse donner ses observations dans le cadre de cette instruction".

"Il n'y a aucun élément nouveau dans ce dossier qui milite en faveur du passage de statut de témoin assisté à celui de mis en examen, si ce n'est le contexte de complot dénoncé par la partie civile. Elle est dans une logique d'harcèlement, d'acharnement à chaque fois qu'une personne émet un avis qui lui est défavorable, qu'elle dépose plainte contre cette dernière estimant qu'elle a soit mal fait son travail, soit au pire commis des infractions pénales. On en est aujourd'hui à une multitude de plaintes" (Jean-Marc Darrigade).

Gilles Belzons nie les accusations portées

Au lendemain de la publication de notre article ( le 06 mars 2022 ), Gilles Belzons avait convoqué la presse dans l'un de ses restaurants à Narbonne : "Oui, c'est vrai que mon fils a dit que je l'avais sodomisé. Puis il est revenu sur ses accusations. C'est la maman qui a tout manigancé, qui le manipule, lui dicte ce qu'il doit dire. Elle lui explique même quand il doit pleurer. Elle endoctrine notre fils. Elle a multiplié les consultations chez les psychologues jusqu'à ce qu'elle en trouve un qui aille dans son sens. Elle a fait des certificats médicaux de complaisance. La justice a bien compris qu'elle était nocive pour lui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est placé en famille d'accueil"

"Je suis face à une femme (son ex-compagne) qui souhaite détruire ce que j'ai bâti et salir mon nom. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça, sans doute n'a-t-elle pas supporté, quand elle m'a quitté, que je ne la retienne pas."

La maman de l'enfant n'a pas souhaité répondre à nos questions en raison de l'instruction et pour le bien de son fils. Selon nos informations elle aurait déposé un recours auprès du conseil supérieur de la magistrature.

À l'issue de l'enquête préliminaire un non-lieu avait été prononcé par le parquet de Narbonne à l'encontre de Gilles Belzons. Qu'en sera-t-il cette fois-ci ? Le juge d'instruction pourrait rendre son ordonnance de renvoi ou de non-lieu d'ici la fin de l'année.