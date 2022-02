Le président du club de rugby de Sarlat devant le juge d'instruction

Dominique Einhorn est sorti mercredi en début d'après-midi de la gendarmerie de Sarlat pour être emmené au tribunal de Bergerac . Mercredi soir, il devait être présenté au juge d'instruction. Il a été entendu en son nom et en tant que représentant de plusieurs sociétés dont UNIQORN, un incubateur de start-up mais aussi la SAS Sarlat Rugby Team. Une information judiciaire a été ouverte. Parmi les faits suspectés; du travail dissimulé, des escroqueries aggravées, des abus de biens sociaux, de la fraude fiscale et l'absence de dépôt de comptes annuels des sociétés, ainsi que l'aide à l'entrée , à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers en France.

Quel lien avec le Club de rugby de Sarlat ?

Dominique Einhorn est aussi le président de l'association du Club Athletique Sarladais. Les enquêteurs cherchent à connaitre les liens entre ce qu'on lui reproche et l'association sportive. A qui ont profité les déclarations oubliées, le travail dissimulé, l'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier des étrangers en France ? Quelle est la nature du montage et l'ampleur de la fraude fiscale et sociale si elle est avérée? Pour la procureure de Bergerac Sylvie Martin-Guédes, on n'est qu'au premier stade de l'investigation d'une affaire forcément sensible pour le Sarladais. Le placement sous contrôle judiciaire de Dominique Einhorn a été demandé, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction en lien avec les faits qui lui sont reprochés, et de quitter le territoire. Le juge devrait se prononcer dans la soirée.

Le stade Christian Goumondie désert mercredi après-midi © Radio France - Valérie Déjean

Les joueurs dans leur bulle

Pendant ce temps-là les joueurs du club de Sarlat se sont retrouvés à deux reprises pour s'entrainer mercredi, entre eux et dans leur bulle pour se protéger. Invaincus depuis le début du championnat de fédérale 2, ils affrontent Bergerac dimanche, probablement pas dans les meilleures conditions.