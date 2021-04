Le président du club de rugby du Biarritz Olympique, Jean-Baptiste Aldigé, condamné pour diffamation

Jean-René Etchegaray et Jean-Baptiste Aldigé s’étaient retrouvés face à face le jeudi 18 mars dernier devant le tribunal judiciaire de Bayonne afin de confronter leurs arguments via leurs avocats respectifs. Jean-Baptiste Aldigé avait pris la parole devant les juges pour s'expliquer et se défendre. Le jugement a été rendu ce mardi 6 avril 2021, le président du BOPB est donc condamné à 1.000 euros d'amende pour diffamation et devra verser deux euros de dommages et intérêts au titre de préjudice moral au maire de Bayonne.

L'affaire portait sur des propos tenus par Jean-Baptiste Aldigé le 10 août 2020, au stade Aguiléra de Biarritz, lors de la présentation de l’équipe de rugby aux abonnés et aux partenaires du club.

Jean-Baptiste Aldigé plaide la bonne foi

Ce jour-là devant un bon millier de personnes, Jean-Baptiste Aldigé, -"véritable bulldozer" selon son avocat Olivier Couleau - débat sur l'estrade avec la nouvelle maire de la ville, Maider Arostéguy. Les discussions portaient sur la capacité de la ville à séduire des investisseurs potentiels. Un "débat politique" avait expliqué le président du BOPB qui avait plaidé la bonne foi. À l'appui de ses propos, il avait cité comme exemple le groupe de travaux publics Etchart qui a décroché un contrat de gestion de l'eau "et qui dans la foulée obtient un contrat de sponsoring avec l'Aviron Bayonnais". Contrat d'un montant d'un million d'euros par an pendant quatre ans. Une manière de dire que cela fonctionne bien chez l'adversaire voisin, il n'est pas question de diffamation, selon lui. En revanche "il est évident que le débat sur la corruption fait partie d'un débat d’intérêt général" avait souligné l'avocat Olivier Couleau.

Diffamation dans les insinuations

Pour la défense du maire de Bayonne et président de la CAPB, la diffamation ne faisait pas de doute. Maître Alain Larrea avait expliqué qu'elle se niche dans les insinuations : "Celui qui entend que le groupe Etchart s'est vu attribuer le contrat du traitement des eaux usées, au détriment de la Lyonnaise des Eaux, une semaine avant de sponsoriser l'Aviron Bayonnais, c'est de la diffamation puisque cela laisse sous-entendre que les élus sont corrompus". Et pour appuyer ses propos l'avocat avait rappelé cette phrase prononcée par Jean-Baptiste Aldigé lors de la fameuse réunion à Aguiléra : "Je n'affirme rien, c'est juste pour la compréhension de chacun".