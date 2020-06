Le président du comité isérois de la Fédération de sauvetage et de secourisme en garde à vue pour viols

D'après nos informations, le président du comité départemental de l'Isère de la Fédération française de sauvetage et de secourisme est en garde à vue depuis hier dans une affaire de mœurs. Il est soupçonné de viols et de viols sur mineur. Des actes qu'il aurait commis dans le cadre de ses fonctions.

D'après une source proche du dossier, cet homme de 60 ans est entendu pour des faits de viols commis sur au moins trois victimes, des bénévoles de la Fédération française de sauvetage et de secourisme. L'une d'elle étant même mineure pour les premiers faits qu'elle dénonce. Elle a porté plainte il y a deux ans et c'est dans le cadre de cette enquête que d'autres jeunes femmes sont contactées et expliquent avoir elles aussi subi des viols. Il est question de faits entre 2008 et 2012 pour deux d'entre elles.

L'une raconte plusieurs dizaines de viols, pendant deux ans, au sein de locaux de l'association mais aussi à son domicile à elle. Elle parle d'une emprise du suspect qui se rend indispensable dans sa vie et qui profite de sa fragilité. Des écoutes téléphoniques ont été réalisées tout comme des auditions de membres de l'association. Il est évoqué une capacité de manipulation du mis en cause.

Entendu depuis lundi matin à la gendarmerie de Pont-de-Claix (Isère), l'homme doit être présenté à un juge d'instruction grenoblois ce mercredi matin. Les fonctions qu'il occupait à titre bénévole et salarié au sein de l'association ont pris fin pendant sa garde à vue.