Le président du Conseil départemental de l'Orne porte plainte contre le parti d'Eric Zemmour

Le président du Conseil départemental de l'Orne juge que l'affichage sauvage sur les bords des routes et sur les ponts notamment est excessif.

Les campagnes électorales voient traditionnellement s'afficher les visages des candidats sur les panneaux officiels, mais pas seulement. L'affichage sauvage est une pratique largement répandue. Mais dans l'Orne, le président du Conseil départemental a décidé de rappeler à l'ordre les militants du parti d'Eric Zemmour.

Christophe de Balorre déplore un affichage sauvage inconsidéré dans certains endroits du département, dans le Perche et dans le Bocage notamment. "Jusqu'à 70 affiches placardées sous un pont, à l'heure où on parle d'environnement et d'écologie, ces pratiques sont d'un autre temps".

En accord avec le préfet de l'Orne, il a donc décidé de déposer plainte pour "dégradations de lieux publics" contre le parti d'Eric Zemmour.