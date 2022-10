Le président du conseil départemental des Vosges François Vannson contrôlé positif à l'alcool au volant

C'est lors d'un contrôle de la gendarmerie ce samedi que le président du conseil départemental des Vosges François Vannson a été contrôlé. Sur la RN57 à hauteur de Saint-Nabord, le test d'alcoolémie a fait état de 0,8 gramme d'alcool par litre de sang. "Je le regrette", confie-t-il ce dimanche matin, confirmant une information de nos confrères de Vosges Matin.

ⓘ Publicité

Enquête en cours

Le président du département risque donc une suspension de permis et une amende. Une enquête est également en cours pour vérifier un éventuel refus d'obtempérer. Ce que conteste François Vannson : "je me suis simplement arrêté à la première sortie 300 mètres plus loin pour le faire en toute sécurité", répond-il.