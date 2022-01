Le président du conseil départemental du Gers condamné à 2 ans de prison avec sursis pour emploi fictif

Ce mardi 4 janvier, Philippe Martin, le président PS du conseil départemental du Gers, a été condamné à deux prison avec sursis à Paris. L'ex-ministre de l’Écologie sous François Hollande était convoqué devant le parquet national financier, où il a accepté une procédure de plaider-coupable.

L'ancien député du Gers, élu de 2002 à 2017, est donc condamné pour détournement de fonds public, notamment pour avoir rémunéré son ex-épouse pour un emploi fictif d'assistante parlementaire entre 2002 et 2013.

Avec son ex-femme, ils devront rembourser à l'Assemblée nationale les 238.000 euros perçus au total. Philippe Martin devra également rembourser 194.000 euros à l'Assemblée pour avoir rémunéré, avec l'argent du Palais Bourbon, une femme qui travaillait pour le Parti socialiste à Auch entre 2005 et 2012.

Trois ans inéligibilité et 70.000 euros d'amende

Philippe Martin a également été déclaré inéligible pour trois ans et devra payer une amende de 70 000 euros. Une peine qui ne remet pas en cause son poste de président du conseil départemental du Gers selon Philippe Martin et son entourage.

"Cet accord met un terme à une affaire vieille de 5 ans pour des faits remontant à plus de 15 ans. J’ai accepté les peines prononcées et acquitté l’intégralité des amendes qui m’étaient réclamées" réagit l'élu dans un communiqué.

"Pour l’avenir je continuerai, comme par le passé, à agir et œuvrer dans l’intérêt du Gers et des Gersois", conclut Philippe Martin.