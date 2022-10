Le président du Département des Vosges poursuivi pour "conduite dangereuse" et en état d'ébriété

Le week-end dernier, le 22 octobre, François Vannson, le président du Conseil départemental des Vosges conduisait sur la nationale 57 dans le sens Epinal/Remiremont quand il a été interpellé à hauteur de Saint-Nabord.

Selon le procureur d'Epinal Frédéric Nahon, "les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière constataient l'état d'alcoolisation du mis en cause, avec un taux de 0.85 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré."

Le magistrat poursuit : "L_es investigations menées par les enquêteurs, notamment l'audition de témoins, permettaient d'établir, outre la conduite en état d'alcoolémie, une infraction de mise en danger de la vie d'autrui par conducteur de véhicule._" Frédéric Nahon évoque une "conduite dangereuse pour les autres automobilistes en circulant à faible vitesse et en zigzagant sur la voie."

Le procureur spinalien indique encore que Francois Vannson s'est bien arrêté à la demande des gendarmes, "sans chercher à prendre la fuite." et "lors de son audition, le mis en cause a reconnu les infractions de conduite en état d'alcoolémie et de mise en danger de la vie d'autrui. "

François Vannson va comparaitre sur reconnaissance préalable de culpabilité d'ici la fin de l'année 2022, indique encore le parquet.